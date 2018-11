Novi vodnik po Slovenski planinski poti v treh delih

Ljubljana, 16. novembra - Planinska založba PZS je izdala nov vodnik po Slovenski planinski poti, najbolj priljubljeni vezni planinski poti v Sloveniji in eni najstarejših na svetu. Vodnik je izšel v treh delih, spisali so jih uveljavljeni pisci gorniške literature Gorazd Gorišek, Mojca Stritar Kučuk in Andraž Poljanec.