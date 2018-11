Ljubljanska borza: Delnica NLB se je obrnila navzdol

Ljubljana, 16. novembra - Tretji dan trgovanja na borzi se je tečaj delnice NLB obrnil navzdol. Do okoli 11.15 se je v Ljubljani znižal za 0,88 odstotka, še vedno pa je precej nad ceno iz prve javne ponudbe, ki je bila pri 51,50 evra. Cenijo se tudi nekatere druge pomembnejše delnice, izjema so le Krkine, ki so se podražile že za poldrugi odstotek.