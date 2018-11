Zaradi sumljive pošiljke izpraznili sedež mariborske občine

Maribor, 16. novembra - Na sedežu Mestne občine Maribor in tamkajšnje upravne enote so danes okoli 8.30 prejeli sumljivo pošiljko z belim prahom, zaradi česar so izpraznili stavbo. Po navedbah policije ni bila nobena oseba poškodovana, prav tako niso nastale nobene posledice na zdravju ljudi ali premoženju.