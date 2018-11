Gasserjeva kot prva ženska izvedla trojni obrat

Innsbruck, 16. novembra - Avstrijska deskarka Anna Gasser je obrnila novo poglavje v akrobatskih skokih oziroma skokih na veliki skakalnici big air. Svetovna in olimpijska prvakinja v deskanju prostega sloga je kot prva ženska izpeljala trik cab 1260 triple cork. Gre za trojni obrat s popolno rotacijo. In to v prvem poskusu. Podvig ji je uspel na ledeniku Stubai.