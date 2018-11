V Ormožu slovesno odprli prizidek zdravstvenega doma

Ormož, 16. novembra - V ormoškem zdravstvenem domu so danes slovesno odprli nove prostore prizidka in prenovljene mansarde, s katerimi so pridobili tisoč kvadratnih metrov površin. Skoraj milijon in pol evrov vredne naložbe so se lotili oktobra lani, pritlični del novogradnje pa bo po besedah direktorice doma Vlaste Zupanič Domajnko namenjen izvajanju urgentne medicine.