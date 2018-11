Ljubljana, 15. novembra - Košarkarji Sixt Primorske so v 8. krogu lige Aba2 doma premagali ekipo Splita z 78:69 (21:24, 43:43, 61:56). S tem so ostali neporaženi v ligi; Spars Sarajevo ima na trenutnem drugem mestu dva poraza več. Splitčani so tretji s petimi zmagami in tremi porazi.