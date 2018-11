ZDA uvedle sankcije proti 17 savdskim državljanom

Washington, 15. novembra - ZDA so danes proti 17 državljanom Savdske Arabije zaradi njihove domnevne vpletenosti v umor savdskega novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu uvedle gospodarske sankcije in prepoved potovanj v ZDA. Med njimi so tudi tesni sodelavci savskega prestolonaslednika, princa Mohameda bin Salmana.