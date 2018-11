VAR po novem tudi v elitni angleški ligi

London, 15. novembra - Po italijanski, nemški, francoski in španski nogometni ligi bo videotehnologija VAR od naslednje sezone dalje prisotna tudi v elitni angleški ligi. To odločitev so danes izglasovali angleški prvoligaši. Angleška liga bo zdaj zahtevo za uporabo te tehnologije poslala Mednarodni nogometni zvezi in Mednarodnemu odboru za nogometna pravila.