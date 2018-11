Vlada imenovala delovno skupino za pripravo strategije na področju migracij

Ljubljana, 15. novembra - Vlada je na današnji seji imenovala medresorsko delovno skupino za pripravo in izvajanje strategije na področju migracij. Kot je pojasnil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, bo strategija med drugim zajemala področje ekonomskih in ilegalnih migracij, mednarodno zaščito in integracijo, poudarek pa bo na medresorskem sodelovanju.