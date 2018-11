MHP Holding: Poslovni rezultati omogočajo pričetek vlaganj v Perutnino

Ptuj, 15. novembra - Ukrajinsko kmetijsko in živilskopredelovalno podjetje MHP Holding je na podlagi dobrih poslovnih rezultatov, ki so jih objavili ta teden, pripravljeno na pričetek vlaganj v Perutnino Ptuj. Ti se bodo pričeli, ko bo prevzem odobren, so danes sporočili iz družbe, ki za dokončen odkup ptujske skupine od Sija čaka na odločitev varuha konkurence.