Nagrada Radojke Vrančič prevajalki Sari Virk

Ljubljana, 15. novembra - Nagrado Radojke Vrančič, ki jo Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) podeljuje za posebno uspele prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino prevajalcem, starim do 35 let, prejme Sara Virk. Nagrado so ji namenili za prevod dveh del, izročili ji jo bodo v sklopu Slovenskega knjižnega sejma.