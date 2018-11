Na Ljubljanski borzi tudi danes v ospredju delnice NLB

Ljubljana, 15. novembra - Delnice NLB, ki so na Ljubljanski borzi začele kotirati v sredo, so tudi danes najbolj zanimive za vlagatelje. Do 11.30 so z njimi opravili za 326.240 evrov prometa, njihov tečaj pa je 1,24 odstotka nad izhodiščem, pri 57,35 evra. Indeks SBI TOP se sicer zvišuje za 0,26 odstotka.