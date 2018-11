Festival Grounded bo vzpostavljal dialog med družboslovjem in tehniko

Ljubljana, 15. novembra - Nove tehnološke možnosti čedalje bolj aktivno spreminjajo, omejujejo in usmerjajo človekovo delovanje, pravijo organizatorji festivala Grounded, ki bo med 21. in 23. novembrom s kritično mislijo in elektronsko glasbo vijugal med posegi umetne inteligence v intimo in spontanost vsakdana. Sodelovalo bo več kot 50 slovenskih in tujih gostov.