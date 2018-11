Cene nafte se dvigajo

Singapur/Frankfurt, 15. novembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju rahlo zvišale. Nekoliko stabilizirale so se šele sredi tega tedna. Od začetka oktobra se je nafta pocenila za skoraj 20 dolarjev. Kot razlog za padanje cen analitiki navajajo številne izjeme pri sankcijah proti Iranu, sicer članu Opeca, ki so državi omogočale večji izvoz nafte.