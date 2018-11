V muzeju Gustava Moreauja v Parizu odprli omaro z abstraktnimi slikami

Pariz, 15. novembra - V muzeju Gustava Moreauja v Parizu so odprli razstavo abstraktnih slik, ki obiskovalcem običajno niso na ogled. Razstavo so naslovili Proti sanjam in abstrakciji, z njo pa izpostavili vprašanje, v kolikšni meri gre pri nefigurativnih delih Gustava Moreauja za skice ali abstraktne slike.