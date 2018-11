Najboljši spletni trgovini v 2018 sta gizzmo.si in hajdi.si

Ljubljana, 14. novembra - Na konferenci Ecommerce Day 2018 so danes podelili 23 nagrad za odličnost spletne prodaje. Naslov najboljših spletnih trgovin sta si prislužili trgovini gizzmo.si in hajdi.si, prva med velikimi in druga med manjšimi spletnimi trgovci, so sporočili organizatorji tekmovanja. Kupci so medtem za najboljšo spletno trgovino izbrali natis-shop.com.