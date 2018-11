Delnica NLB prvi dan trgovanja v Ljubljani in Londonu dobro sprejeta

pišeta Barbara Dovč in Jernej Šmajdek

Ljubljana/London, 14. novembra - Za največjo slovensko banko NLB in slovenski kapitalski trg je bil danes pomemben mejnik. Delnice NLB so začele kotirati na ljubljanski in londonski borzi, s čimer se je zaključila prodaja delnic banke, ki je postala večinsko zasebna ustanova. Delnica je bila prvi dan dobro sprejeta, v banki pa v prihodu na borzo vidijo dobro podlago za razvoj.