Evropski parlament sprejel pogajalsko stališče o večletnem finančnem okviru

Strasbourg, 14. novembra - Evroposlanci so danes v Strasbourgu sprejeli pogajalsko stališče o novem večletnem finančnem okviru EU za obdobje med letoma 2021 in 2027, vključno z razdelitvijo zneskov, ki so predvideni za vse EU programe. Pri tem so izrazili obžalovanje, ker države članice še niso naredile napredka pri oblikovanju skupnega stališča.