Izguba bližnjega zaradi samomora je travmatična izkušnja

Ljubljana, 14. novembra - V Sloveniji bomo v soboto drugič obeležili mednarodni dan solidarnosti z družinami, ki so zaradi samomora izgubile bližnjega. Kot so opozorili na današnji okrogli mizi, lahko takojšnja podpora svojcem zmanjša posledice travmatične izkušnje, pot skozi žalovanje pa da je včasih zelo samotna, polna nerazumevanja in čustev, kot so krivda, sram in jeza.