Kitajska industrijska proizvodnja oktobra z rastjo

Peking, 14. novembra - Na Kitajskem so oktobra zabeležili rast obsega industrijske proizvodnje za 5,9 odstotka glede na oktober lani. Dosežek je malenkost nad pričakovanji analitikov. Ugodni so tudi podatki o investicijah podjetij v strojno opremo, ki so se v prvih 10 mesecih okrepile za 5,7 odstotka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.