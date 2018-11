Večer: Prevozi (14. 11.)

Maribor, 13. novembra - Z novimi pravili ZZZS so vsi bolniki izenačeni. Nekdo z rakom ni več upravičen do prevoza v Ljubljano, če njegovo stanje zdravijo tudi v Mariboru. Kar se zdi prav. Lokalne skupnosti si ne nazadnje vselej prizadevajo, da bi bilo ljudem čim lažje in bližje priti do zdravnika, v Večeru piše Jana Juvan.