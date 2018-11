Na novomeški Trški gori odprli prenovljeno šolsko zidanico

Novo mesto, 13. novembra - Šolski Center biotehnike in turizma Grm Novo mesto je na novomeški Trški gori danes odprl šolsko vinsko zidanico. To so v okviru obmejnega sodelovanja Slovenije in Hrvaške oz. projekta kulinarične transverzale od Panonije do Jadrana uredili v prenovljeni meščanski zidanici iz 18. stoletja in hkrati ohranili tovrstno edinstveno etnološko dediščino.