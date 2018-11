Iskalnik Espacenet praznuje 20 let

München, 13. novembra - Podatkovna baza Evropskega patentnega urada Espacenet, ki omogoča prost dostop do podatkov o izumih in tehničnih izboljšavah od 19. stoletja do danes, obeležuje 20 let delovanja. Iskalnik je dostopen tako začetnikom kot tudi naprednim uporabnikom in vsebuje več kot sto milijonov patentnih dokumentov z vsega sveta.