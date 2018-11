Edini kandidat za predsednika Rdečega križa Slovenije Alojz Kovačič

Ljubljana, 13. novembra - Alojz Kovačič je edini kandidat za mesto predsednika RKS, Belinda Ladiha, sicer predsednica območnega združenja Hrastnik, pa je edina kandidatka za podpredsednico. Za mesto generalnega sekretarja RKS so prejeli sedem prijav, od teh je šest prijav ustrezalo razpisnim pogojem, v ožji krog pa so se uvrstili trije kandidati, so za STA potrdili na RKS.