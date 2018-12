Leto 2018: Jesen potrošnikom prinesla višje cene energentov

piše Janja Zalar

Ljubljana, 13. decembra - Cene energentov na tujih borzah že nekaj časa vztrajno rastejo, kar se pozna tudi na stroških slovenskih potrošnikov. Cene elektrike in zemeljskega plina so se pri nekaterih ponudnikih v začetku jeseni zvišale po sicer daljšem obdobju stagnacije. Jesen je prinesla dražje naftne derivate, vendar so vsaj cene reguliranih nato nekoliko upadle.