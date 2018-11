V spopadih v Jemnu najmanj 150 mrtvih

Sana, 12. novembra - V jemenskem pristaniškem mestu Hudajda, ki je življenjskega pomena za dostavo humanitarne pomoči 14 milijonom sestradanih prebivalcev Jemna, je bilo v spopadih med pripadniki koalicijskih sil pod vodstvom Savdske Arabije in uporniškimi Hutiji ubitih najmanj 150 ljudi. Med njimi so tudi civilisti, so potrdili zdravstveni in vojaški viri.