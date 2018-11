Maja Delak za STA: Predstava Samo za danes od gledalca zahteva potopitveni moment

pogovarjala se je Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 12. novembra - Priznana koreografinja in plesalka Maja Delak s štirimi močnimi in samosvojimi ustvarjalkami pripravlja novo predstavo Samo za danes. Avtorica zasnove in koncepta predstave v produkciji Emanata je za STA dejala, da je osnovna tema uprizoritve staranje, nastaja pa po metodi instantne kompozicije, ki od gledalca zahteva neke vrste potopitveni moment.