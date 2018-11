V zemeljskem plazu v Braziliji najmanj 14 mrtvih

Rio de Janeiro, 11. novembra - V zemeljskem plazu v mestu Niteroi v bližini brazilskega mesta Rio de Janeiro je v soboto umrlo najmanj 14 ljudi. Potem, ko so v soboto našteli deset mrtvih, so danes zjutraj našli mrtve še štiri osebe, ki so veljale za pogrešane, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile brazilske oblasti.