Sporočilo uredništvom - Tonin danes v Šentilju, Mariboru in Sv. Tomažu

Ljubljana, 11. novembra - Predsednik NSi Matej Tonin bo danes obiskal občine Šentilj (ob 13.30), Maribor (ob 15. uri) in Sveti Tomaž (ob 19. uri). Kandidatom NSi za župane in občinske svetnike bo izrazil podporo in se udeležil martinovanja. Na voljo bo bil tudi za izjave medijem, so sporočili iz NSi.