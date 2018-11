ZDA in Kitajske nadaljujeta diplomatski in varnostni dialog

Washington, 10. novembra - Ameriški državni sekretar Mike Pompeo in obrambni minister James Mattis sta v petek na drugem ameriško-kitajskem diplomatskem in varnostnem dialogu v Washingtonu gostila direktorja urada za zunanje zadeve centralnega komiteja komunistične partije Kitajske Yang Jiechija in obrambnega ministra generala Wei Fengheja.