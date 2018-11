Požar na severu Kalifornije požgal celotno mesto z 27.000 prebivalci

Sacramento, 10. novembra - Požar, ki je izbruhnil v četrtek na severu Kalifornije se tako bliskovito širi naprej, da je v petek zajel območje 280 kvadratnih kilometrov in na svoji poti proti severu požgal celotno mesto Paradise z 27.000 prebivalci. Večina je uspela uiti na varno, do večera so odkrili pet požganih trupel, številne ljudi pa pogrešajo.