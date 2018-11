DZ vlado zadolžil k pripravi načrta za pospešitev črpanja evropskih sredstev

Ljubljana, 9. novembra - DZ je na današnji izredni seji vlado pozval, naj v 30 dneh pripravi načrt, kako bi pospešili črpanje evropskih sredstev. Slovenija namreč pri tem ni uspešna, so opozarjali poslanci SDS, ki so sklic seje zahtevali. Navzoči so sklep sprejeli soglasno, čeprav se vsi niso strinjali z SDS, da je črpanje katastrofalno.