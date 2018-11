Ministrstvo za okolje v sanacijo otroških igrišč v Celjski kotlini

Ljubljana, 9. novembra - Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo poslalo tri predloge predpisov, s katerimi se namerava lotiti urejanja problematike otroških igrišč v Celjski kotlini, ki so onesnažena z nevarnimi snovmi. Pripombe in predloge na vse tri dokumente na ministrstvu pričakujejo do 12. decembra.