Pred začetkom stavke na ljubljanski upravni enoti še sestanek vodstva, sindikata in ministrstva

Ljubljana, 9. novembra - Predstavniki sindikata delavcev ljubljanske upravne enote se bodo pred začetkom za ponedeljek napovedane stavke še srečali z vodstvom upravne enote in predstavniki ministrstva za javno upravo. Zaposleni, ki zaradi velikega navala strank v službi ostajajo tudi več ur po koncu delovnega dne, so kritični do take ureditve delovnega časa.