V EU za informacijske sisteme na področju varnosti do leta 2027 dve milijardi evrov

Bruselj, 9. novembra - Države članice EU so danes sprejele predlog Bruslja za okrepitev evropske agencije eu-LISA, ki je odgovorna za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice. Agencija bo razvila in upravljala obsežne informacijske sisteme EU, za to pa naj bi unija v obdobju 2019-2027 namenila dve milijardi evrov.