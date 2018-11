Ortopedi v Mariboru o problematiki kolenskega sklepa

Maribor, 9. novembra - Mariborski ortopedi so že 14. leto zapored organizirali strokovno srečanje. Letos so se v strokovni razpravi osredotočili na celostno problematiko kolenskega sklepa vseh starostnih skupin bolnikov, s katerimi se srečujejo specialisti različnih strok. Po besedah organizatorjev želijo z izmenjavo izkušenj in znanj še izboljšati zdravljenje bolnikov.