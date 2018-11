Hrvaška vladna agencija denarno kaznovana zaradi homofobije

Zagreb, 9. novembra - Zagrebško sodišče je agenciji hrvaške vlade za zdravila in medicinske izdelke (Halmed) naložilo, da mora svojemu nekdanjemu zaposlenemu plačati 100.000 kun (13.500 evrov) odškodnine, ker so ga odpustili zaradi njegove istospolne usmerjenosti. V Halmedu vztrajajo, da so ga odpustili zaradi kršenja strokovnih pravil.