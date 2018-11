Ljubljana, 9. novembra - Mali vlagatelji, ki so vpisali in plačali delnice NLB po ceni 66 evrov za delnico, bodo razliko med vplačanim zneskom in številom dodeljenih delnic po končno ponujeni ceni, ki znaša 51,50 evra, dobili vrnjeno do 15. novembra, so danes povedali v NLB.