Zavod za zaposlovanje navezal stike z več kot 290 delodajalci

Ljubljana, 9. novembra - Zavod za zaposlovanje je v četrtek v sklopu evropskega tedna poklicnih spretnosti organiziral četrti Dan za delodajalce. Izvedli so 198 aktivnosti in dogodkov po vsej državi, na katerih je sodelovalo 293 delodajalcev. Uslužbenci zavoda so delodajalce obiskali in jim predstavili, kako lahko zavod sodeluje pri usposabljanju novih delavcev.