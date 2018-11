Tehnološki strokovnjaki pozvali k boljšim ukrepom v boju proti lažnim novicam

Lizbona, 9. novembra - Družbena omrežja potrebujejo boljšo regulacijo, s katero bi preprečili širjenje lažnih novic in spodkopavanje demokracije, so v četrtek opozorili strokovnjaki s področja tehnologije na konferenci v Lizboni. Dodali so, da je pred tehnološkimi podjetji še dolga pot, preden bodo omrežja naredili bolj varna.