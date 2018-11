Huda poškodba Welbecka

London, 9. novembra - Napadalec angleškega nogometnega prvoligaša Arsenala Danny Welbeck bo moral za dlje časa na prisilni počitek, potem ko so ga med tekmo evropske lige proti lizbonskemu Sportingu na nosilih odnesli z igrišča. Angleški reprezentant je po 25 minutah tekme utrpel hudo poškodbo gležnja in so ga prepeljali v bolnišnico na nadaljnje preglede.