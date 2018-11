Premierja Šarec in Sanchez za okrepitev delovanja EU

Madrid, 8. novembra - Slovenski in španski premier Marjan Šarec in Pedro Sanchez, ki sta danes v Madridu govorila o vrsti evropskih in mednarodnih zadev, sta se strinjala o potrebi po okrepitvi delovanja Evropske unije ter njeni usklajeni, enotni in vzdržni migracijski politiki. Zavzela sta se tudi za poglobitev gospodarskega in kulturnega sodelovanja med državama.