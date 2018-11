Na odboru DZ za kmetijstvo o razmerah v sadjarstvu

Ljubljana, 8. novembra - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je danes seznanil s stanjem v sadjarstvu po dveh zaporednih pozebah v letih 2016 in 2017. Pod pritiskom so predvsem pridelovalci jablan, letošnja letina je rekordna in so na trgu viški, odkupne cene so nizke, kakovost pa, ker je bilo letos več bolezni, slabša.