V SDS od Šarca in Bratuškove pričakujejo poziv k odstopu Bandellija

Ljubljana, 8. novembra - V SDS pričakujejo, da bosta premier Marjan Šarec in predsednica SAB Alenka Bratušek ministra Marka Bandellija, ki je žugal županskemu kandidatu Komna Eriku Modicu, pozvala k odstopu, sicer bodo v SDS razmislili o prihodnjih korakih, so navedli za STA. Da je bilo ministrovo ravnanje nedopustno, menijo tudi v NSi in nekaterih drugih strankah.