Ob svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj tudi konferenca v Ljubljani

Ljubljana, 9. novembra - V Ljubljani bo danes potekala osrednja slovenska prireditev ob dnevu znanosti za mir in razvoj, ki ga vsako leto obeležujemo 10. novembra. Svetovni dan bodo obeležili s konferenco Znanost za varovanje zdravja, ki so jo pripravili Slovenska znanstvena fundacija (SZF), Evropski center za mir in razvoj (ECPD) ter Visokošolski zavod Fizioterapevtika.