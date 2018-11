Po svetu že tri milijone venezuelskih beguncev in migrantov

Ženeva, 8. novembra - Mednarodna organizacija za migracije (IOM) in Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) sta danes objavila, da je število beguncev in migrantov iz Venezuele doseglo že tri milijone. Glede na podatke je 2,4 milijona venezuelskih beguncev v državah Latinske Amerike in Karibov, preostanek pa v ostalih regijah.