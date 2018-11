V Pakistanu izpustili iz zapora bogokletja oproščeno kristjanko Asio Bibi

Islamabad, 8. novembra - V Pakistanu so v sredo iz zapora izpustili kristjanko Asio Bibi, ki je bila pretekli teden oproščena bogokletja. Kot so danes sporočile pakistanske oblasti, je na "varnem kraju" v državi. Medtem so znova izbruhnili protesti, na katerih zahtevajo usmrtitev ženske, ki je bila obsojena na smrtno kazen.