Na okrogli mizi opozorila, da je sovražni govor postal nekaj normalnega

Ljubljana, 8. novembra - Sovražni govor je v zadnjih letih postal nekaj normalnega, so opozorili udeleženci današnje okrogle mize z naslovom Proti kulturi strahu, ki jo je pripravila pisarna evropske poslanke Tanje Fajon (SD/S&D). Kot so poudarili, odgovornost za to nosijo politiki pa tudi mediji.