V Atriju ZRC simpozij Ženske in povojne tranzicije

Ljubljana, 9. novembra - V Atriju ZRC se danes začenja dvodnevni simpozij Ženske in povojne tranzicije: Politika. Namenjen je analizi angažmaja žensk v povojni rekonstrukciji in nacionalnih konfliktih. Na njem bodo tudi ugotavljali, v kolikšni meri so ženske same promovirale agendo enakosti spolov in spodbujale mednarodno oziroma transnacionalno feministično sodelovanje.