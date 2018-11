V Bohovi bodo odprli nov večnamenski in gasilski objekt

Hoče, 10. novembra - Prostovoljni gasilci iz Bohove, pa tudi druge aktivne organizacije in društva v občini Hoče Slivnica, bodo od danes tudi uradno imeli nov dom. Ob glavni prometnici med Hočami in Mariborom bodo namreč slovesno odprli nov večnamenski objekt, ki je občino stal nekaj manj kot milijon evrov. Nekaj denarja so prejeli tudi od Eko sklada in donacij.